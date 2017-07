Frau nach Beißattacke von Doggen außer Lebensgefahr

Vier Deutsche Doggen greifen eine Frau in einer Bauerschaft bei Drensteinfurt an und verletzen sie schwer. Dieser Fall kurz hinter der Kreisgrenze bei Herbern sorgt heute für heftige Diskussionen. Die Hunde liefen am Samstag frei in der Bauerschaft herum. Weil die Rasse nicht auf der Liste gefährlicher Hunde steht, war das erlaubt. Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen die Besitzerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Opfer der Beißattacke ist inzwischen außer Lebensgefahr. Ein Tierarzt hat die Doggen eingeschläfert.