Freibäder freuen sich auf Ansturm bei bestem Sommerwetter

Wir freuen uns auf einen sommerlich heißen Tag im Kreis Coesfeld. Radio Kiepenkerl-Servicemann Karsten Abend verspricht knallige 30 Grad. Perfekt für Kinder und Jugendliche, um ihren letzten Ferientag im Freibad noch mal so richtig auszukosten. Die Schwimmmeister freut es. Urlauber sind wieder da und deshalb rechnen sie heute mit dem besucherstärksten Tag in den Sommerferien.

Mit einem leisen Brummen schiebt sich der kleine Unterwasserstaubsauger jetzt noch über den Boden des Nottulner Freibades. Er reinigt die blauen Fliesen im Becken noch von herumschwimmenden Pflastern, Blättern und Haaren. Gleich kommt er aber raus aus dem Wasser, denn die ersten Frühschwimmer warten schon am Beckenrand. Genauso wie in Havixbeck. Hier stand der Bademeister vor einigen Minuten noch oben auf dem Sprungturm. Hier hat er nochmal alles kontrolliert, bevor er die Tore für Badegäste aufschließt. Alle Menschen sind aus dem Urlaub zurück und die Sonne bruzzelt. Beste Vorraussetzungen auch in Billerbeck für ein volles Freibad heute.