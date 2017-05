Freibäder im Kreis Coesfeld öffnen langsam

Ein paar Sonnenstrahlen sehen wir heute im Kreis Coesfeld - es ist aber immer noch kühl. Dennoch öffnen jetzt einige Freibäder bei uns im Kreis. Am Freitag gehts los mit dem Wellenfreibad in Nottuln. Am Sonntag öffnet das Billerbecker Freibad. Und einen Tag drauf gehts am Silbersee in Haltern los. Bahnen ziehen unter freiem Himmel geht auch schon jetzt: Das Cabrio Bad in Senden hat seit dem 1. Mai geöffnet. Am Terschner See, zwischen Lüdinghausen Selm und Olfen dauert es noch etwas, hier gehts erst los, wenn die Temperaturen über 25 Grad steigen.