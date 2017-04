Freie Fahrt für Notärzte: Versenkbare Poller an Coesfelder Fußgängertunnel kommen Ende April

Damit der Notarzt in Coesfeld schneller zum Einsatz kommt, plant die Stadt versenkbare Poller am Fußgängertunnel an der Friedhofsallee. Heute Mittag hat die Stadt den Zeitplan vorgestellt. Am letzten Montag in diesem April geht es los. Große Probleme für Autofahrer gibt es nicht – auch die Treppen und die Fußgängerbrücke in Richtung Borkener Straße bleiben frei. Eine Woche dauern die Poller-Arbeiten. Es ist ein schneller Weg nur für kleinere Notarztwagen. Krankenwagen sind zu hoch für den Tunnel.Bislang stehen Notarzt und Rettungsdienst mit eingeschaltetem Blaulicht teilweise minutenlang vor geschlossenen Bahnschranken. Minuten, die Leben retten können.