Freie Fahrt im Feierabendverkehr nach zwei Unfällen im Kreis

Auf dem Weg in ihr langes Wochenende sind Sie auf der B525 zwischen Coesfeld und Gescher wieder staufrei unterwegs. Hier gab es heute Nachmittag einen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin war hier von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde sie verletzt. Auf der B525 staute es sich wegen des Unfalls in beide Richtungen. Die Polizei will jetzt klären, was zu dem Unfall geführt hat! Gleichzeitig war auf der Landstraße zwischen Darfeld und Billerbeck ein Müllwagen mit einem Auto zusammengestoßen! Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Auslaufendes Öl hat die Feuerwehr abgestreut und die Fahrbahn danach gereinigt. Auch hier haben Sie jetzt wieder freie Fahrt!