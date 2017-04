+++ Freie Fahrt in den Feierabend zwischen Dülmen und Rorup nach schwerem Motorrad-Unfall +++

Ärzte des Coesfelder Krankenhaus behandeln aktuell einen schwerverletzten Motorradfahrer! Er hatte heute Nachmittag einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Dülmen und Rorup! Der 18-jährige Mann und sein Vater waren hier auf ihren Motorrädern unterwegs. In einer Kurve wollte der junge Mann dann einige Autos überholen. Dabei war er aber viel zu schnell - er verlor die Kontrolle! Er flog mit seinem Motorrad von der Fahrbahn, über den Radweg und landete in den Büschen am Straßenrand! Rettungshelfer brachten ihn ins Krankenhaus! Die Polizei ermittelt jetzt. Die Polizei hat die Straße jetzt auf dem Weg in ihren Feierabend wieder freigegeben.