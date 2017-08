Freies W-Lan auf der Liegewiese des Düb in Dülmen

An immer mehr Orten im Kreis Coesfeld haben wir die Möglichkeit auf kostenloses W-Lan zuzugreifen und so unser eigenes Datemvolumen zu schonen. Händler, Wirte oder Touristiker richten das ein, um Besucher zu locken. Ab sofort haben Freibad-Besucher des Bades Düb in Dülmen Zugriff auf kostenloxses W-Lan. Das Bad arbeitet mit der Freifunk-Gesellschaft zusammen. Zunächst ist die entsprechende Technik im Freibad-Bereich angebracht. Die Freifunker kümmern sich ehrenamtlich um die Technik und halten sie auf dem aktuellen Stand. Innen plant das Bad nach den umfangreichen Umbauarbeiten im kommenden Jahr freies W-Lan anzubieten.