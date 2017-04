Freilichtbühne Coesfeld startet mit Kartenvorverkauf

An den Erfolg der vergangenen Saison will die Coesfelder Freilichbühne in diesem Jahr anknüpfen! Im vergangenen Sommer verzeichnete sie eine der besten Besucherzahlen ihrer Freilichtbühnen-Geschichte! Heute beim Start des Kartenvorverkaufs soll es auf Anhieb so weitergehen. Zu hoch wollen die Verantwortlichen ihre Erwartungen aber nicht schrauben! Vor allem bei schlechtem Wetter bleiben viele Sitzschalen bei Auftritten leer, obwohl der Besucherraum der Freibühne komplett überdacht ist! Eine große Chance in diesem Jahr: Es gibt keine Fußball-Europameisterschaft oder olympische Spiele gibt es in diesem Sommer nicht! Die Chancen stehen deshalb nicht schlecht, auch in diesem Jahr viele Menschen anzulocken! In Billerbeck läuft der Kartenvorverkauf bereits seit einigen Wochen. In Coesfeld startet der Verkauf heute um 10 Uhr an der Kasse. Die Termine zu den Premieren-Auftritten der Freilichtbühnen Coesfeld und Billerbeck finden Sie hier:

Billerbeck:

- 25.05.2017, 16:00 Uhr: Drei Nüsse für Aschenbrödel

- 01.07.2017, 20:30 Uhr: Sommernachtstraum

- Tickets: http://tickets.freilichtbuehne-billerbeck.de/FrameSet.php



Coesfeld:

- 27.05.2017, 20:30 Uhr: Im weißen Rössl

- 10.06.2017, 15:00 Uhr: Peter Pan

- Tickets: freilichtbuehne-coesfeld.de/ticketnet-online