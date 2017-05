Freilichtbühnen-Premiere in Coesfeld: "Im weißen Rössl"

Im Schatten des großen Freilichtbühnen-Daches sitzen heute Hunderte Zuschauer in Coesfeld - und sind damit vor gefährlichen Sonnenbränden geschützt. Die Freilichtbühne feiert heute die Premiere ihres neuen Theaterstücks "Im weißen Rössl". Sie ist fast komplett ausverkauft. Leere Ränge müssen die Schauspieler in den kommenden Wochen absolut nicht befürchten. Viele Theaterfans haben sich im Vorverkauf schon für die Vorstellungen im Juni eine Karte am Telefon reserviert oder online gekauft. Besonders beliebt ist in dieser Saison das Familienmusical "Peter Pan" - ein Klassiker. Die Vorstellungen für die Schulen und Kindergärten sind schon jetzt komplett ausverkauft! Wegen des großen Andrangs mussten die Verantwortlichen sogar schon fünf Schulen absagen. Und wer im August zur Musicalnight gehen möchte, muss sich beeilen: Da gibt es nur noch Plätze in den letzten drei Reihen. Bei der Freilichtbühne Billerbeck sind die Verantwortlichen auch sehr zufrieden: Bei der Premiere für das Stück "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind am Donnerstag ebenfalls keine Sitzplätze frei geblieben.