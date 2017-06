Freilufttafel in Olfener Stadtzentrum: Gemeinden feiern Vertrag und 500 Jahre Reformation

Unterwegs durchs Olfener Stadtzentrum versperren Ihnen heute Tische den Weg. Sie stehen in einer langen Reihe auf der Straße. Das Olfener Stadtzentrum verwandelt sich heute zu einer riesigen Festmahlstafel. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde der Stadt feiern den Höhepunkt des Reformationsjahres 2017 - denn vor 500 Jahren soll Martin Luther seine Thesen an die Kirchen-Türen in Wittenberg genagelt haben. Gleichzeitig beschließen die Gemeinden heute feierlich ihren ökumenischen Partnerschaftsvertrag. In dem haben sie festgehalten, dass sie künftig eng zusammenarbeiten wollen. Über 170 Tische stehen dafür heute im Olfener Stadtzentrum, sagt Organisator Hans-Peter Schulz. Menschen können hier ins Gespräch kommen und sich von den Tischpaten bewirten lassen. Auch spontan können Gäste vorbeikommen und mitfeiern. Für die lange Freilufttafel sind in Olfen heute Teile der Kirchstraße, der Von-Vincke-Straße und der Straße "Zur Geest" gesperrt.