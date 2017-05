Friedensrallye in Havixbeck

Bei Ihrem Sonntagsspaziergang in Havixbeck könnten Ihnen heute gleich mehrere Fahrradgruppen entgegenkommen. Sie wollen sich mit ihrer Fahrradrallye für den Frieden einsetzen. Ab 11 Uhr sind die 12 Teams unterwegs und lösen an verschiedenen Stationen Aufgaben zum Thema Frieden. Damit möchten die Gemeinde Havixbeck und der Verein "das Christliche Landvolk" in Zeiten, in denen viele Menschen wegen Flucht und Terror verunsichert sind, ein Zeichen setzen. An der Sankt Dionysius Kirche liegt heute die Friedensflagge - dort ist später auch die Siegerehrung. Auf der Flagge dürfen sich alle Havixbecker mit bunten Fingerabdrücken verewigen. Die Friedensfahne soll zu besonderen Anlässen am Fahnenmast an der Kirche zu sehen sein.