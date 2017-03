Frist für Landtagskandidatur abgelaufen: diese Namen finden Sie auf den Wahlzetteln

Die Frist ist abgelaufen. Jetzt steht fest, wer sich bei der anstehenden Landtagswahl zur Wahl stellen möchte. Bis 18:00 Uhr hatten die Bewerber Zeit ihre Anträge einzureichen. Voraussichtlich werden Sie im Kreis Coesfeld folgende Namen auf den Wahlzetteln finden:

WK80 (Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Senden)

CDU: Dietmar Panske, Ascheberg

SPD: André Stinka, Dülmen

Grüne: Patrick Jansen, Dülmen

FDP: Sabine Schäfer, Lüdinghausen

Linke: Klaus Stegemann, Dülmen



WK 79 (a.d.Kreis: Coesfeld, Billerbeck, Havixbeck, Rosendahl)

CDU: Wilhelm Korth, Coesfeld

SPD: Hermann Josef Vogt, Coesfeld

Grüne: Mareike Raack, Coesfeld

FDP: Henning Höne, Coesfeld

DIE LINKE: Rainer Gembalczyk, Rosendahl

FAMILIE: Helmut Geuking, Billerbeck

AfD: Marc Henning Kublun, Ahaus



Letztes Okay muss der Kreiswahlausschuss am 29.03. geben. Die Landtagswahl ist dann Mitte Mai, am Muttertag, 14.05.2017