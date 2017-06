Friste-Ende: Vorschläge für den Katholikentag 2018 in Münster bis heute Abend

Katholiken im Kreis Coesfeld sind schon ganz gespannt: im kommenden Jahr findet der Katholikentag ja direkt nebenan, in Münster, statt. Heute endet die Frist für Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, ihre Vorschläge für das Programm im Bereich "Musik Theater Kleinkunst" einzureichen. Bislang sind rund 350 Ideen eingegangen. Viele davon kommen aus dem Bistum Münster und damit auch aus dem Kreis Coesfeld, sagen die Organisatoren. Eine Jury schaut sich ab morgen alle Beiträge an und entscheidet, wer auftreten darf. Unter anderem haben sich Dülmener, Billerbecker und Coesfelder mit Gospel- und Bigbandkonzerten angemeldet. Auch eine Skaband aus dem Kreis Coesfeld möchte auftreten. Ob das gelingt, steht voraussichtlich Anfang kommenden Jahres fest. Der Katholikentag in Münster ist im kommenden Mai.