Frühling belebt den Arbeitsmarkt im Kreis leicht

Viel bewegt sich zur Zeit auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld. Heute Vormittag hat die Coesfelder Agentur neueste Zahlen vorgestellt. Danach sind im März zwar weniger Menschen arbeitslos gemeldet gewesen als im Februar, dafür aber mehr als im März vor einem Jahr. Die aktuelle Quote gleicht mit 3,1 Prozent exakt der des Vorjahres. Es ist Stöhnen auf hohem Niveau. Landesweit ist die Arbeitslosenquote die niedrigste und die Arbeitslosigkeit ist weiterhin sehr gering im Kreis Coesfeld. Die Schwankungen in der Statistik liegt an den Flüchtlingen, die jetzt auch ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt suchen. Im Kreis sind aktuell knapp 840 Ausländer arbeitslos gemeldet. Fast doppelt so viele als noch vor einem Jahr. Größere Probleme macht unseren Unternehmen weiterin der Fachkräftemangel. Die Nachfrage nach guten neuen Mitarbeitern ist unvermindert hoch. Zahlen zeigen die angespannte Lage: 470 freie Stellen sind im Kreis Coesfeld gemeldet, etwas mehr als noch vor einem Jahr. Der Fachkräfte-Engpass macht sich auch auf dem Ausbildungsmarkt bemerkbar: Es gibt mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Die meisten offenen Stellen gibt es in den Bereichen Einzelhandel und Verkauf.