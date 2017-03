Fünfjähriger macht im Dülmener Wohngebiet Dernekamp einen Ausflug im Schlafanzug

Was ist das für eine Aufregung gewesen heute Morgen im Dülmener Wohngebiet Dernekamp. Ein kleiner Junge war am frühen Morgen in dem Wohngebiet unterwegs. Das fiel vor allem auf, weil er seinen Schlafanzug noch anhatte und seinen Teddy unterm Arm trug. Das wichtigste zuerst: Dem kleinen Jungen ist nichts passiert! Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte: Der Kleine marschierte durch die Straße. Fußgänger sahen ihn. Und sie alarmierten sofort die Polizei. Ein Streifenwagen brauste hin und suchte das Kind. Die Polizisten fanden es. Sie stellten den Namen fest, ermittelten das Zuhause und brachten den Kleinen zurück zu seinen erschrockenen Eltern. Was passiert war? Der Fünfjährige war wach geworden, die Eltern schliefen noch. Er angelte sich den Haustürschlüssel und machte sich auf den Weg. Und er hatte ein Ziel: Die Oma am Arbeitsplatz besuchen. Das wäre vielleicht eine Überraschung gewesen... Der kleine Weltenbummler erholt sich gerade von seinem aufregenden Ausflug. Und für die Eltern gilt: Schlüssel verstecken...