Funktioniert Nordkirchens neues Kirmes-Konzept?

Kleinere Dorfkirmessen im Kreis müssen sich etwas einfallen lassen, um Besucher zu locken. Am übernächsten Wochenende gibt es in Nordkirchen die Kirmes mit einem neuen Konzept: Kirmes und das Schützenfest fallen am übernächsten Wochenende zusammen. Jetzt steht fest: Es gibt zwei Karussels und nicht wie vorher, nur eines – Ein Kinderkarussell und eine Schiffsschaukel. Das Schützenfestzelt steht in der Nachbarschaft auf dem Hof der Gesamtschule. Das ganze ist ein Versuch – die Gemeinde will schauen, wie es läuft. Und dann über eine Neuauflage entscheiden.