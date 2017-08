Fusion Volksbank Lette-Darup-Rorup mit Nottuln

Die bisherige Volksbank Lette-Darup-Rorup verschmilzt an diesem Wochenende auch technisch mit der Volksbank Nottuln. Für Kunden in Lette, Darup und Rorup könnte deshalb das Online-Banking heute teilweise eingeschränkt sein. Kunden in Nottuln merken von der Umstellung nichts. Die Techniker wollen heute fertig werden. Morgen rücken dann die Volksbank-Mitarbeiter zu einer Extra-Schicht an. Sie testen, ob in den Filialen alles rund läuft, damit Kunden ab Montag wieder den gewohnten Service haben. Im Herbst bekommen Kunden dann noch eine neue Bankkarte.