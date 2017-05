Fußball A-Kreisliga Coesfeld: Holtwick raus im Titelrennen - Buldern und Osterwick im Zweikampf

Die Fußballer von Schwarz-Weiß Holtwick hat sich aus dem Titelrennen in der A-Kreisliga Coesfeld verabschiedet. Sie spielen am Nachmittag gegen den SV Gescher 2 Unendschieden - 2:2 stand am Ende des Spiels auf der Anzeigetafel. Das Meisterschaftsrennen machen jetzt Adler Buldern und Westfalia Osterwick unter sich aus.