Fußball A-Kreisliga Coesfeld: SG Coesfeld II weiter Tabellenletzter

Mit enttäuschten Augen schauen die Fußballer der SG Coesfeld ll heute Morgen auf die Tabelle ihrer A-Kreisliga-Coesfeld. Nach einer 1:2-Niederlage am Abend gegen den FC Oeding steht das Team jetzt schon früh in der Saison abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die SG Coesfeld holte in den ersten sechs Spielen nur einen einzigen Punkt.