Fußball-Drittligist Preußen Münster mit Rückenwind nach Unterhaching

Fußball-Drittligist Preußen Münster spielt heute tief im Süden. Das Auswärtsspiel in Unterhaching im Landkreis München steht an. Für gute Stimmung bei den Preußen sorgt immer noch der tolle 4:1-Sieg gegen Osnabrück. Heute läuft es hoffentlich ähnlich gut. Preußen Trainer Benno Möhlmann sagt aber: Der Gegner ist stark. Anpfiff in Unterhaching ist heute um 14 Uhr.