Fußball Ergebnisse

In der Fussball Landesliga gewinnt der VfL Senden gewinnt das Kreisderby bei der DJK Coesfeld mit 3:2. Senden spielt in der noch jungen Saison ganz oben mit. Coesfeld ist noch punktlos.

In der Fußball A Kreisliga hat Darup einen guten Saisonstart erwischt. Das Team gewinnt gegen Grün-Weiss Nottuln 2 mit 5:3.