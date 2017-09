Fußball-Ergebnisse aus dem Kreis Coesfeld - Senden, Darfeld und Lette siegen

Fußballer im Kreis Coesfeld spüren heute Morgen ein leichtes Ziehen in ihren Oberschenkel. Sie waren am Abend für ihre Teams im Einsatz.

Der VfL Senden ist dicht an der Tabellenspitze in der Fußball-Landesliga dran. Die Sendener haben sich nach einem 2:0-Sieg gegen Westfalia Gemen auf Platz 2 festgesetzt. Davor steht nur noch Borussia Emsdetten. Die siegten am Abend gegen den SV Herbern mit 2:0.

In der Fußball A-Kreisliga stand am Abend das Topspiel an. TuRo Darfeld setzt sich dabei gegen DJK Dülmen mit 4:1 durch. Und Vorwärts Lette feiert seinen ersten Sieg der Saison. Die Letteraner schaffen einen knappen 1:0-Sieg gegen Schwarz-Weiß Holtwick.