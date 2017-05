Fußball-Ergebnisse der A-Kreisliga Coesfeld

Für einige Fußballer im Kreis Coesfeld endete am Abend eine erfolgreiche Saison! In der Fußball A-Kreisliga verliert die zweite Mannschaft der SG Coesfeld zwar mit 2:7 bei TuS Wüllen! Schon vor einigen Wochen haben sie den Klassenerhalt perfekt gemacht. Genauso wie beim Stadtderby Brukteria Rorup und DJK Dülmen: Ihr Spiel endete am Abend mit 1:1 - beide Teams spielen in der kommenden Saison ebenfalls sicher in der A-Kreisliga.