Fußball-Leckerbissen stehen heute Abend für Fans aus dem Kreis an

Fußball-Fans aus dem Kreis Coesfeld freuen sich auf einen tollen Fußball-Abend. Und für Trainer Ismail Atalan aus Senden ist dieser Dienstag ein großer Tag: Seine Drittliga-Fußballer der Sportfreunde Lotte spielen gegen den Erstligisten Borussia Dortmund. Vor zwei Wochen musste das Spiel kurzfritig ausfallen. Der Platz in Lotte war unbespielbar. Heute gibt es einen neuen Anlauf: Und zwar im Stadion in Osnabrück. Der Sieger trifft im DFB-Pokal Halbfinale auf Rekordmeister Bayern München. Anpfiff ist heute abend um halb sieben. Das Spiel sehen Sie live in der ARD. Übrigens: Eine halbe Stunde später spielt dann Fußball Drittligist Preußen Münster zu Hause gegen den Abstiegskonkurrenten FSV Frankfurt. Die Preußen müssen dringend Punkte sammeln um den drohenden Abstieg zu verhindern.