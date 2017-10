Fußball: SuS Olfen verliert Topspiel gegen Legden

Schade! Das war knapp! Fußballspiele am späten Abend im Flutlicht-Schein motiviert viele Fußballer nochmal besonders. Für SuS Olfen hat es am Abend trotzdem nicht gereicht. In der Fußball-A-Kreisliga Coesfeld verpasste es Olfen, dem Tabellenführer SuS Legden ganz dicht auf die Pelle zu rücken. Olfen verliert das Topspiel in Legden am Abend knapp mit 0:1!