Fußballer-Lärm in Senden nervt Anwohner

Fußballspielende Jugendliche sorgen in Senden gerade für mächtig Diskussionsstoff. Im sozialen Netzwerk "Facebook" regen einige sich über Lärm auf – andere finden das ungerecht den Jugendlichen gegenüber. Die Gemeinde ist auf Lösungssuche. Das neue kleine Fußballfeld an der Edith-Stein-Hauptschule kommt gut an – richtig gut. Da ist immer etwas los. Jugendliche jubeln über Tore oder ärgern sich, wenn es mal nicht geklappt hat. Das soll auch so sein, sagt die Gemeinde – aber nicht nach 20 Uhr. Nachbarn, die in ihrem Feierabend draußen sitzen sind genervt vom Lärm, der rüberschwappt. Eine Lösung ist es, die Banden am Fußballfeld zu erhöhen, so dass da keiner drüberklettern kann. Und eine Tür zum Abschließen ist andacht. Ein Angebot liegt schon auf dem Tisch. Eine andere Lösung ist es, den Sicherheitsdienst hier öfter vorbeizuschicken. Wie teuer das ist, will die Firma der Gemeinde in diesen Tagen sagen. Sobald das Angebot des Sicherheitsdienstes vorliegt, will sich die Gemeinde entscheiden, wie sie das Lärm-Problem konkret angeht. Zur Zeit ist die Gemeinde selbst öfter in Stichproben am Fußballfeld unterwegs. Den nahenden Ferien sieht sie gelassen entgegen. Dann ist der Sicherheitsdienst sowieso öfter unterwegs – auch in der Woche.