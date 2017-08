Fußballergebnisse: Herbern, Lette und Coesfeld verlieren

Einige Fußballer im Kreis Coesfeld sind am Abend in die neue Saison gestartet. Die zweite Mannschaft des SV Herbern verliert den Auftakt mit 1:4 in der A-Kreisliga Münster gegen Concordia Albachten. Vorwärts Lette verliert in der A-Kreisliga Coesfeld bei SuS Legden mit 0:1. Und auch die SG Coesfeld 2 hat knappes Pech! Sie unterliegt gegen ASC Schöppingen mit 2:3.