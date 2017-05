Fußballergebnisse mit Auf- und Absteigern

Die TSG Dülmen gewinnt das Kreisderby in der Fussball Landesliga gegen den SV Herbern mit 5:1. Trotzdem bleibt Herbern in der Liga und Dülmen steigt ab.



Aus der Bezirksliga steigt SuS Olfen nach der 1:3 Niederlage bei Vorwärts Epe ab. Jubel dagegen bei den Sportfreunden Merfeld. Sie gewinnen gegen den FC Marl mit 3:2 und bleiben ein weiteres Jahr in der Bezirksliga.



Müde vom Feiern aber gut gelaunt, stehen heute morgen die Fußballer von Vorwärts Hiddingsel auf. Die Mannschaft siegt bei Union Lüdinghausen III mit 5:2 und steigt damit in die B-Kreisliga auf.