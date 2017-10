Fußballergebnisse vom Abend aus der A-Kreisliga Coesfeld

Westfalia Osterwick hält den Anschluss an die Spitzengruppe in der Fußball A-Kreisliga Coesfeld. Osterwick holt einen 4:0-Erfolg bei der TSG Dülmen II. Noch näher an Spitzenreiter SUS Legden sind der VfL Billerbeck und SUS Olfen. Beide trafen am Abend aufeinander und Billerbeck setzt sich knapp mit 2:1 durch. Der Siegtreffer fiel in der letzten Minute.