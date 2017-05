Fußballergebnisse vom Wochenende

Zum Saisonfinale gibt Fußballdrittligist Preußen Münster nochmal Gas. Die Preußen holen einen 3:0 Auswärtssieg in Chemnitz. In der Tabelle klettert Münster auf Platz 7.



Die TSG Dülmen ist in der Landesliga runter von einem Abstiegsplatz. Dülmen gewinnt in Burgsteinfurt 2:1. TuS Ascheberg verliert bei Holzwickede 2 mit 1:6 und ist so gut wie raus aus der Bezirksliga.