Fußballergebnisse vom Wochenende

Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-A-Kreislga Coesfeld ist entschieden. Adler Buldern siegt bei Borussia Darup mit 3:2. Buldern hat dadurch den Titel sicher.

Der FC Nordkirchen atmet heute Morgen so was von auf. Nordkirchen gewinnt gegen Overberge mit 1:0 und bleibt in der Bezirksliga 8.

Ganz anders die Gemütslage in der Fußball-Bezisksliga 11. SuS Olfen unterliegt gegen die SG Borken mit 3:5. Die Sportfreunde Merfeld verlieren in Lippramsdorf mit 0:2. Merfeld und Olfen sind vor dem letzten Spieltag in allerhöchster Abstiegsgefahr.