Fußballergebnisse vom Wochenende

Union Lüdinghausen freut sich über den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. Lüdinghausen gewinnt bei Rot Weiss Unna klar mit 4:1.

Der TuS Ascheberg siegt im Ortsderby in der Fußball A-Kreisliga bei Davaria Davensberg mit 2:1. Ascheberg hat bislang alle Saisonspiele gewonnen.

In der Tabelle steht nur der SV Bösensell vor den Aschebergern. Bösensell holt gegen den Werner SC 2 einen sehr deutlichen 7:0-Erfolg.