Fußballergebnisse vom Wochenende

Der VfL Senden gibt in der Fußball-Landesliga überraschend Punkte gegen den Werner SC aus dem Tabellenkeller ab. Das Spiel endet 1:1. Der SV Herbern schlägt Dorsten-Hardt klar mit 3:0 Herbern und Senden gehören zur Spitzengruppe in der Liga. Union Lüdinghausen arbeitet sich in der Fußball-Bezirksliga in das Tabellenmittelfeld vor. Lüdinghausen feiert im Westfalenringstadion ein Torfestival und besiegt den TSC Eintracht Dortmund mit sage und schreibe 8:0.