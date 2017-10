Fußballergebnisse vom Wochenende

Fußball-Bezirksligist TSG Dülmen verliert am Nachmittag gegen den Spitzenreiter VfB Hüls mit 1:2 und verpasst es, nach Punkten mit Hüls in der Tabelle gleichzuziehen. Der SV Bösensell bleibt in der Fußball-A-Kreisliga zwar Tabellenführer, kassiert gegen die zweite Mannschaft des SV Herbern aber seine erste Saisonniederlage. Kurz vor dem Spielende machen die Herberner das entscheidene 2:1. Nach ganz unten abgerutscht ist dagegen der SC Capelle. Das Team unterliegt bei Davaria Davensberg mit 0:4. Dadurch schafft Davensberg den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Das ist extrem ärgerlich heute Morgen für die Fußballer des VfL Senden. Im Top-Spiel der Landesliga verlieren sie am Nachmittag bei Borussia Emsdetten klar mit 0:7 - und rutschen in der Tabelle nach unten hin ab. Der SV Herbern bleibt an Borussia Emsdetten dagegen dran - aber auch sie können gegen Mesum nicht gewinnen. Für sie gibt es nur ein 2:2. Und in der Fußball-A-Kreisliga schafft der VfL Billerbeck einen knappen 1:0-Erfolg gegen die SG Coesfeld. Und hält damit weiter Anschluss an die Tabellenspitze.