Fußballmannschaften aus dem Kreis fahren Siege ein

Die TSG Dülmen kommt in der Fußball-Bezirksliga immer besser in Fahrt. Dülmen gewinnt beim SV Gescher mit 4 zu 3. Die TSG hat jetzt Kontakt zur Tabellenspitze. Bestens ist heute Morgen auch die Stimmung beim SV Bösensell. Die Mannschaft holt einen 2 zu 0-Erfolg bei der SG Selm. Bösensell ist Tabellenführer in der A-Kreisliga Münster. Gefolgt von TuS Ascheberg. Das Team besiegt daheim Grün Weiß Albersloh mit 2 zu 1.