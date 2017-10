Fußgänger retten sich vor rücksichtslosem Pocket-Bike-Fahrer

Die Polizei ermittelt gegen einen rücksichtlosen Pocket-Bike-Fahrer in Coesfeld. Der Jugendliche war mit dem Mini-Motorrad über den Gehweg an der Grimpingstraße gebraust. Zwei Fußgänger konnten sich gerade noch durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Auf den 15-jährigen kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. Einerseits ermittelt die Polizei wegen seiner rüchsichtslosen Fahrweise, andererseit, weil er mit dem Mini-Motorrad auf einem öffentlich Weg unterwegs war. Das ist nicht erlaubt. Die Pocket-Bikes sind nur auf einem abgeschlossenem privaten Gelände zulässig. Deshalb lassen sie sich auch nicht versichern. Als die Mini-Motorräder vor ein paar Jahren in Mode kamen, schrieb die Polizei reihenweise Anzeigen. Die meisten Besitzer wussten einfach nicht, dass sie auf öffentlichen Wegen nicht zugelassen sind. Die Polizei klärte erfolgreich auf und mittlerweile sind Probleme selten.