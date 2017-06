Fußspuren für sicheren Schulweg in Lüdinghausen aufgefrischt

Aufgemalte Fußspuren auf Wegen und Straßen zeigen Kindern in einigen Orten im Kreis Coesfeld einen sicheren Weg zur Schule. In Lüdinghausen sind diese Fußspuren ab sofort wieder besser zu erkennen. Nach 9 Jahren war die Farbe stellenweise abgenutzt und verblasst. Grundschüler haben sie gemeinsam mit dem Bauhof jetzt wieder aufgefrischt. Die Fußspuren leuchten jetzt wieder in hellem gelb und knalligem rot. Zusätzlich sind Lehrer und Grundschüler die Schulwege gemeinsam abgelaufen und haben an gefährlichen Stellen das richtige Verhalten geübt. Für die künftigen Erstklässler gibt es eine Neuauflage der Broschüre für einen sicheren Schulweg.