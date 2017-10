Gästeführer in Nordkirchen gesucht

Viele Touristen reisen das ganze Jahr über zu uns in den Kreis Coesfeld. Für einen Ausflug - oder einen Kurzurlaub. Damit sie dann genau wissen, was sie alles entdecken können, soll es in Nordkirchen jetzt Gästeführer geben. Die Gemeinde veranstaltet dazu heute einen Infoabend. Für den Job eignet sich im Prinzip jeder, der gern neue Menschen kennenlernt und offen ist. Wer auch noch eine Fremdsprache spricht, umso besser - das ist aber kein Muss, sagt Maike Teetz von der Tourist Information Nordkirchen. Ab November können Interessierte in einem Seminar an der Volkshochschule Lüdinghausen alles über die Geschichte und Kultur bei uns lernen und wie sie sie den Besucher-Gruppen am besten vermitteln. Das Seminar ist dann einmal im Monat und endet mit einer praktischen Prüfung im April 2018.



Das Seminar geht von November 2017 (11.11.) bis April 2018

Ansprechpartner:

Tourist Information Nordkirchen

025 96 / 917 500

tourismus@nordkirchen.de

www.nordkirchen.de/tourismus



VHS Lüdinghausen

025 91 / 926 350

vhs@stadt-luedinghausen.de

www.vhs-luedinghausen.de