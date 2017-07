Garagenbrand an der kleinen Koppel in Dülmen

In einem Mehrfamilienhaus an der kleinen Koppel in Dülmen ist am Abend eine Garage mit einem Oldtimer ausgebrannt. Über 50 Feuerwehrmänner aus Dülmen-Mitte, Hausdülmen und Buldern rückten aus, um den Brand zu löschen. Sie spritzten Schaum in die Garage und zogen den ausgebrannten Wagen heraus. Der Besitzer versuchte erst auf eigene Faust das Feuer in den Griff zu kriegen. Das brachte nichts. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sonst wurde Gott sei Dank niemand verletzt. Wieso die Garage brannte, ist noch nicht klar. Brandexperten der Polizei ermitteln jetzt in dem Fall.

Foto: www.andre-braune.de