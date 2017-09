Gasaustritt in Nordkirchen!

Aufregung heute Vormittag in Nordkirchen: In der Weihestraße, einer Stichstraße der Mühlenstraße, ist Gas ausgetreten. Das wichtigste: Die Gefahr ist mittlerweile gebannt. Der Löschzug der Nordkirchener Feuerwehr war ausgerückt. Bei Erdarbeiten zum Glasfaser-Ausbau beschädigte eine sogenannte Rakete, die das Kabel durch ein Leerrohr jagt, eine Gasleitung. Der typische Gas-Geruch lag sofort in der Luft. Bewohner umliegender Häuser mussten vorsichtshalber ihr Zuhause verlassen. Die Feuerwehr war mit Messgeräten im Einsatz. Kurze Zeit später entwarnte sie und die Menschen durften zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Mittlerweile ist die kaputte Gasleitung freigelegt. Der Versorger Gelsenwasser hat verhindert, das weiteres Gas ausströmt.