Gastfamilien für weltwärts-Freiwillige gesucht

Bundesfreiwillige arbeiten in vielen sozialen Organisationen und Vereinen im Kreis Coesfeld. Beim Jugendrotkreuzkommen die Freiwilligen teilweise aus Afrika und Asien. Es beteiligt sich am weltwärts-Programm, um den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern. Fest steht jetzt: Im Dezember kommen neue Freiwillige aus Namibia und Indien zu uns. Das Jugendrotkreuz sucht für sie Gastfamilien, unter anderem in Billerbeck. Es geht darum die Freiwilligen für ein Jahr aufzunehmen. Bei Interesse melden Sie sich per EMail bei svetlana.goldstein@DRK-westfalen.de