Geändertes Konzept für Stoppelmarkt in Darfeld aufgegangen

Das klasse Wetter hat den Organisatoren des Stoppelmarktes in Darfeld in diesem Jahr ganz besonders in die Karten gespielt. In einer ersten Bilanz heute Vormittag sind Werbering und Gemeinde mit der Besucherzahl durchweg zufrieden. Nach dem mauen Stoppelmarkt im vergangenen Jahr, ist das diesjährige Konzept voll aufgegangen. Langfristig wollen die Organisatoren den Stoppelmarkt mehr in ein Dorffest verwandeln. Durch die vielen Vereine, die Aktionen auf die Beine gestellt haben, sei das Ziel schon in Sichtweite. Werbering und Gemeinde setzen sich in den kommenden Tagen zusammen und schauen, etwas gut gelaufen ist und was sich im kommenden Jahr verbessern lässt.