Gefahrguttransporter mit Stickstoff in Coesfeld-Stevede verunglückt - Straße gesperrt

In der Coesfelder Bauerschaft Stevede ist ein mit Stickstoff beladener Gefahrguttransporter verunglückt. Es dauert voraussichtlich Stunden ihn zu bergen. Die Verbindungsstrecke zwischen der B 67 und der Landstraße nach Coesfeld ist gesperrt. Anwohner von direkt benachbarten Höfen müssen vorsichtshalber das Feld räumen. Der Campingplatz in der Nähe ist nicht betroffen. Stickstoff verdrängt Sauerstoff. Läuft er in der Nähe von Menschen aus, können sie bewusstlos werden. Im Moment ist der Tank des Lasters aber dicht. Eine Spezialfirma pumpt den Stickstoff in einem Ersatzlastwagen und dann stellen Kräne den Unglücks-LKW wieder auf. Bis das erledigt ist, bleibt die K 54 gesperrt. Die Polizei sucht nach dem Unfall einen Linienbus. Zeugen haben ausgesagt, dass er zu weit in den Gegenverkehr gefahren ist und dadurch den Gefahrguttransporter gezwungen hat auszuweichen. Verletzt wurde bei dem Unfal niemand.