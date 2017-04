Geheimnisse im Schlossteich in Nordkirchen

Wem gehört ein Motorroller aus dem Schlossteich in Nordkirchen? Die Polizei ermittelt heute nach dem Fund weiter. Der Motorroller war am Abend bei einer Säuberungs-Aktion des Teiches aufgetaucht. Weil Benzin auslief, richtete die Feuerwehr eine Ölsperre aus Schläuchen ein und streute den Sprit ab. Jetzt forscht die Polizei wie der Roller in den Teich gekommen ist. Immer wieder stehlen Diebe im Kreis Roller, den aktuellen Fund gleichen die Ermittler mit den Fällen ab. Übrigens: Aus dem Schlossteich in Nordkirchen holten die Teams außerdem Fahrräder, Mülleimer und sogar ganze Schilder mit Betonfüßen.