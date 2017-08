Teures Smartphone teilweise wichtiger als Fahrstunden

Möglichst früh den Führerschein machen und damit unabhängig werden vom Bringdienst "Mama und Papa" ist für junge Menschen im Kreis Coesfeld nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Das beobachtet beispielsweise der Dülmener Gernot Kämpges vom Fahrlehrerverband Westfalen. Einige Jugendliche steckten das Geld zum Beispiel lieber in teure Smartphones als in Fahrstunden. Spätestens mit dem Start des Berufslebens rücke dann aber der Führerschein wieder in den Vordergrund. Andere Fahrschulen in Olfen, Bösensell und Dülmen sagten uns, dass der Andrang junger Menschen ungebrochen ist. Im ländlichen Kreis Coesfeld seien Bus und Bahn eben oft keine Alternative zum Auto.