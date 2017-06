Geldautomat im Dülmener Wohngebiet "Auf der Flage" schließt

Vor dem Samstagseinkauf heute noch flott zum Geldautomaten und was abheben - diesen praktischen Luxus genießen Sie an diesem Wochenende am Edeka-Markt in Dülmen im Wohngebiet "Auf der Flage" zum letzten Mal. Ab Montag ist der Geldautomat hier Geschichte. Die Sparkasse Westmünsterland schließt den Standort, der Automat sei nie ausgelastet gewesen und stehe in einem Bereich, wo er vor Sprengungen und Überfällen nicht sicher sei. Der Grund sei die Nähe zur Autobahn. Kunden der Sparkasse müssen deshalb künftig einen ordentlichen Fußweg hinlegen. Die nächsten Automaten stehen nämlich an der Münsterstraße oder in der Hauptstelle am Rande der Innenstadt.