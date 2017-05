Gelsenwasser kontrolliert Gasleitungen in Senden

In Senden könnten in den kommenden Tagen Fremde mit einem Messgerät durch ihren Vorgarten laufen. Mitarbeiter des Versorgers Gelsenwasser überprüfen routinemäßig, ob die Gasleitungen in der Erde dicht sind. Sie folgen ihrem Verlauf bis zur Hauswand. Hier messen sie noch für ein paar Sekunden, dann haben sie alle nötigen Daten zusammen. Die Mitarbeiter können sich ausweisern. Außerdem erfahren Sie unter der kostenlose Servicenummer 0800 1999977, wo die Mitarbeiter gerade unterwegs sind.