Gelungener Stadtfestlauf in Lüdinghausen

Mal Sonne – Mal Regen... Das hat den Läufern und Besuchern beim Stadtfestlauf in Lüdinghausen heute Nachmittag gar nichts ausgemacht. Es gibt schließlich Regenklamotten... Weit über 1200 Läufer waren heute am Start. An der Strecke feuerten gut 2000 Zuschauer sie an, was das Zeug hielt. Spaß hat es gemacht! Der Stadtfestlauf endete mit dem abschließenden Lauf auf der 10 kilometer Strecke. Dann feiern alle auf dem Stadtfest weiter. Den Stadtfestlauf moderiert hat Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl-Morgenteam.