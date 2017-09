Gemeinde arbeitet an Buslinie zwischen Nottuln und Appelhülsen

Morgens auf dem Weg zur Arbeit stehen Sie immer wieder im Stau. Bus und Bahn könnten eine Alternative sein - das funktioniert aber nicht überall im Kreis Coesfeld. In Nottuln ärgert sich zum Beispiel Radio Kiepenkerl-Hörerin Angelika darüber, dass sie regelmäßig zu spät kommt. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Die Chancen stehen gut, dass der Bus kommt. Auf Radio Kiepenkerl Anfrage sagte die Gemeinde: Wenn alles glatt läuft, könnte bereits im Laufe des kommenden Jahres ein solcher Bus zwischen Nottuln und dem Appelhülsener Bahnhof an den Start gehen. Bis dahin muss die Gemeinde aber noch viele Dinge regeln: Der Gutachter, der den aktuellen Busverkehr der Gemeinde analysiert, muss seine Analyse noch vervollständigen. Die schaut sich dann der Rat an. Dann schaut die Gemeinde, ob aktuelle Schul- oder Linienbusse nicht notwendig sind. Die könnte der neue Bus dann ersetzen. Bisher fährt zwischen Nottuln und dem Bahnhof nur ein telefonisch bestellbarer Taxibus. Das ist vielen Nottulnern aber zu aufwendig.