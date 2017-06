Gemeinde Ascheberg belebt Partnerschaft mit Ahlener Bundeswehrkaserne

Jahrzehntelang pflegte die Gemeinde Ascheberg mit der Bundeswehr-Einheit in der Westfalen-Kaserne in Ahlen eine enge Partnerschaft. Vor 10 Jahren aber, zogen die Soldaten in Ahlen aus der Kaserne. Jetzt will die Gemeinde Ascheberg die Partnerschaft neu aufleben lassen. Im vergangenen Sommer zogen wieder Bundeswehrsoldaten in die Ahlener Kaserne ein. Am Dienstag in 2 Wochen lassen Gemeinde und Bundeswehr die Partnerschaft auf dem Schulhof der Profilschule wieder aufleben. Die Soldaten sollen bei sportlichen Events und Schützenfesten mit dabei sein. Gleichzeitig sollen sich Ascheberger Schulklassen in Ahlen anschauen können, wie die Bundeswehr arbeitet.